"Abgenutzte Möbel gehören der Vergangenheit an"

VÖCKLABRUCK. Gut 140 Kinder haben am Montag ihren ersten Schultag in Vöcklabruck und werden erstmals über die Schwelle einer der drei Grundschulen der Stadt schreiten. Neben der Volksschule 2 im 2021 errichteten Bildungscampus und der Volksschule der Franziskanerinnen werden die meisten der Schulanfänger, nämlich 66 Erstklassler, die Stadtschule in der Schererstraße besuchen, die soeben frisch saniert worden ist.

Die Stadtgemeinde hat 1,1 Millionen Euro in neue Sanitäreinrichtungen, Böden, einen Aufzug, Räumlichkeiten und Möbel investiert. "Und das alles, ohne neue Schulden aufzunehmen", freut sich Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SP). Heruntergekommene Räume und abgenutzte Möbel würden nun der Vergangenheit angehören.

Innerhalb von neun Wochen war auf der Baustelle in der Stadtschule unter Hochdruck gearbeitet worden. Pünktlich zum Schulbeginn sei nun bis auf einige Restarbeiten alles erledigt, Zeit- und Kostenplan seien zum größten Teil eingehalten worden, sagt Schobesberger, der als Dank für die gute Zusammenarbeit die Bauarbeiter zu einer gemeinsamen Jause einlud.

