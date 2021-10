Abermals Neues in der Grünau

Einen Wechsel gab es in der Almtalgemeinde Grünau: Amtsinhaber Josef Bammer (ÖVP) bekam bei der gestrigen Stichwahl nur 40,37 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, sein Kontrahent Klaus Kramesberger von der SPÖ konnte 59,63 Prozent auf sich versammeln. Damit ist er neuer Bürgermeister in einer Gemeinde, die schon lange zwischen Hin und Her schwankt. Ungültig waren bloß 19 Stimmen.