"Ab und zu rede ich mit meinen Füßen" Vöcklabrucker wandert 684 Kilometer

Es sind 684 Kilometer und mehr als 5000 Höhenmeter. Thomas Seidl-Baresch wandert seit Beginn dieser Woche von Bregenz nach Wien. Gestern erreichte der 49-Jährige das Bundesland Salzburg, am Sonntag wird er in seiner Heimatstadt Vöcklabruck übernachten. Der Berufs- und Sozialpädagoge sammelt unterwegs Spenden für das SOS Kinderdorf. Auf seiner Website lässt sich seine Tour auch am Live-Tracker verfolgen.