Ab morgen sind alle großen Skigebiete in Betrieb

Nachdem in Gosau die Skilifte schon seit drei Wochen in Betrieb sind und am Feuerkogel seit einer knappen Woche, öffnet morgen auch noch die Freesportarena Dachstein-Krippenstein. Sowohl in Gosau als auch am Krippenstein sind die Talabfahrten geöffnet. "Die Bedingungen sind traumhaft", sagt Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ. Seilbahnholding. "Heuer wird nicht nur mit Maschinenschnee, sondern auch mit viel Naturschnee aufgewartet."

Auf dem Krippenstein liegt bereits mehr als ein Meter Schnee, die Schneeschuhtrails zu "5Fingers", der "Welterbespirale" und zum "Dachstein-Hai" sind geöffnet. Neu ist die mit Stangen markierte Skitour "Heilbronner Runde".

Auf dem Feuerkogel liegen 70 Zentimeter Schnee. Es gibt zwei Schneeschuhtrails (Alberfeldkogel, Helmeskogel). Neue beschilderte Skitouren sind in Vorbereitung.

In Dachstein West (Gosau) ist der Schneeschuhtrail "Dachsteinblick" auf der Zwieselalm geöffnet, ebenso die Tourengeherstrecke in Russbach.