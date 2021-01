Ab Montag gibt es sieben fixe Teststraßen in Region

Die Corona-Massentests wurden bekanntlich abgesagt. Stattdessen gibt es ab Montag fixe Teststationen, in denen man sich (am besten mit Anmeldung) auf Corona testen lassen kann. Es gibt Teststraßen in Gmunden (Salzkammergut-Klinikum, Toscana-Congress), Bad Ischl (Kongresshaus, Salzkammergut-Klinikum), Schwanenstadt (Seniorenheim), Vöcklabruck (Salzkammergut-Klinikum) sowie in St. Georgen (Landesmusikschule). Informationen und Anmeldung unter Tel. 0800/220 330 sowie unter www.oesterreich-testet.at.

Im Bezirk Gmunden sind derzeit folgende Gemeinden am stärksten betroffen: Ebensee (50), Altmünster (36), Laakirchen (25), Gmunden (22), Bad Ischl (22), Bad Goisern (16) und St. Wolfgang (15).

Im Bezirk Vöcklabruck grassiert das Virus besonders in der Bezirkshauptstadt (26), in Lenzing (16), in Seewalchen (15), Schörfling (14), Timelkam (11), Frankenmarkt (19), Schwanenstadt (9) und Innerschwand am Mondsee (8).

