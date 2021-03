Ab April bietet Bad Ischl Spezial-Rundfahrten an

Ab April bietet der Tourismusverband Bad Ischl in Zusammenarbeit mit den Austria Guides und der Salzkammergut Touristik wöchentlich zwei geführte "Bike & Kultur"-Touren an. Mit dieser neuen E-Bike-Stadtführung können Teilnehmer den Genuss des Radfahrens kombiniert mit einer erlebnisreichen Themenführung in und um Bad Ischl erleben, so die Projektverantwortlichen. Die staatlich geprüften "Austria Guides" werden im Zuge der Kulturtouren historische, kulturelle und humorvolle Geschichten zum Besten geben.

Die Fahrten beginnen jeden Dienstag und Freitag um 15 Uhr beim Sitz der Salzkammergut Touristik in der Ischler Götzstraße 12. Eine telefonische Anmeldung unter 06132 / 27757 ist bis drei Tage vorher erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf Personen, Dauer der Tour: rund zwei Stunden. Die Kosten betragen 27,50 Euro pro Teilnehmer inklusive Miete für E-Bike und Helm.