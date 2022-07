Ab 14 Euro kann man sich eine Stunde lang wie ein Freizeitkapitän fühlen

Die Preise der Bootsverleiher an unseren Seen hat das Land verglichen. "Die Preise sind sehr ähnlich, ein gutes Verleihangebot besteht auf jedem größeren See", erklärt Konsumentenschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Eine Stunde Elektrobootfahren ist am Mondsee mit 18 Euro am günstigsten, Tretboote kann man am Wolfgangsee bereits ab 14 Euro für eine Stunde mieten.

Auffallend ist, dass sich die Preise zwischen den unterschiedlichen Seen nur geringfügig unterscheiden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Preise gar nicht oder nur minimal erhöht.

Am Traunsee zahlt man für ein Elektroboot zwischen 20 und 23 Euro je Stunde, für ein Tretboot 18 Euro. Am Attersee kostet ein Elektroboot 20 Euro (Vier- und Sechssitzer kosten 28 bzw. 48 Euro pro Stunde). Am Mondsee sind Elektroboote ab 18 Euro (2-Gang) bzw. 30 Euro (1-Gang) zu haben, Tretboote kann man um 15 Euro ausleihen. Am Hallstättersee kostet ein Tretboot 15 Euro (ebenso das Stand-up-Paddle). Für ein Elektroboot am Wolfgangsee muss man zwischen 19 und 23 Euro auslegen, ein Ruderboot ist bereits ab zwölf Euro zu haben, Tretboote kosten zwischen 14 und 16 Euro je Stunde. Vereinzelt kann man Boote auch nur für eine halbe Stunde mieten, längere Mietzeiten sind natürlich auch möglich. "Bevor man sich ein Boot ausborgt, ist es gut, die Preise zu vergleichen", rät Kaineder.