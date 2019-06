A1 nach Lkw-Unfall am Vormittag schwer passierbar

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Wien zwischen der Autobahnauffahrt Laakirchen-Ost und Vorchdorf. Der Lkw-Lenker war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Schwerfahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hat eine Leitschiene samt Anpralldämpfer gerammt und rutschte in die Böschung ab. Der Anhänger stürzte um, der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt und verweigerte den Transport in ein Krankenhaus.

Die Westautobahn war in Fahrtrichtung Wien für die Dauer des Rettungseinsatzes und die Lkw-Bergung längere Zeit nur erschwert passierbar.