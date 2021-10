"A Packerl Suppn" hilft den Caritas-Einrichtungen

"Es ist wirklich beeindruckend, wie groß die Einsatzbereitschaft junger Menschen für jene ist, die es nicht so leicht haben im Leben", sagt Caritas-Mitarbeiterin Christine Schön.

Die Schülerinnen und Schüler haben Gemüsesorten mundgerecht geschnitten, damit schnell eine vitaminreiche Gemüsesuppe zubereitet werden kann. Am Mittwoch bieten Caritas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter das frische Gemüse am Wochenmarkt Vöcklabruck an. Die Einnahmen fließen in regionale Caritas-Einrichtungen wie Sozialberatung, Lerncafé oder Pflegende Angehörige.

Zudem gibt es um den Elisabethsonntag im November eine Aktion gemeinsam mit der Pfarre Vöcklabruck. Hier wird das Gemüse bereits als wärmende Suppe fertig zubereitet angeboten. Bei Interesse können sich gerne noch ein bis zwei Pfarren aus dem Bezirk Vöcklabruck melden, die sich ebenfalls an der Suppenaktion beteiligen möchten (E-Mail: elisabeth.kienberger@caritas-linz.at).