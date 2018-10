Zum Ende der Baustelle gibt es ein Stadtplatzfest

VÖCKLABRUCK. Die zweijährige Bauphase findet am Freitag das ersehnte Ende: Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet.

Einheitlich gepflastert präsentiert sich der Vöcklabrucker Stadtplatz. Bild: Huemer

"Die Geschäftsleute sind froh, dass die Baustellenphase endlich vorbei ist", beschreibt Christian Hemetsberger die Stimmung unter der Kaufmannschaft. "Das Ende der Baustelle gehört gefeiert." Daher lädt die Innenstadt unter dem Motto "Im Herzen Vöcklabrucks" am Freitag zum Stadtplatzfest. Rund 30 Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet, dazu gibt es Konzerte und ein Gewinnspiel.

Zugleich ist das Stadtplatzfest der Startschuss für den Bürgerbeteiligungsprozess, der beraten soll, wie der neue Stadtplatz künftig bespielt wird – nicht zuletzt soll geklärt werden, ob der Platz weiterhin als Begegnungszone oder als Fuzo geführt wird.

Während der Bauphase haben die Bewohner und vor allem die Geschäftsleute auf dem Stadtplatz Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. "Bis jetzt habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen", gibt die Resonanz auf das neue Erscheinungsbild des Platzes Hoffnung für die Zukunft. "Die nächsten Monate sind entscheidend, wie der Stadtplatz bespielt werden soll", beschreibt Hemetsberger.

Wie berichtet, wird die Stadtgemeinde mit einer externen Agentur die Bürger der Stadt in einen Prozess einbinden, um Ideen für die künftige Gestaltung der Innenstadt zu sammeln. Bis Ende Juni 2019 will Vöcklabruck entscheiden, wie es mit dem Stadtplatz weitergehen soll.

Zuvor wird am Freitag gefeiert: Ab 14 Uhr sind Stelzengeher und Akrobaten am Stadtplatz unterwegs, um 15 Uhr besucht Figurenspielerin Ruth Humer mit Frau Josefine die Innenstadt. Bürgermeister Herbert Brunsteiner wird um 15.30 Uhr den letzten Pflasterstein setzen und dann den Stadtplatz eröffnen. "Wenn das Stadtplatzfest ein Erfolg ist, dann könnte es in den nächsten Jahren als Oktober- oder Herbstfest wiederholt werden", sagt Stadtmanager Hemetsberger.

