"Wir wissen nicht mehr, wohin mit all den Jungkatzen"

VÖCKLABRUCK. Vöcklabrucker Tierschutz-Obfrau Resch schlägt Alarm: Ausgesetzte Kätzchen nehmen überhand.

Pflegeplatz für Katzerl gesucht Bild: privat

So schaut Herzlosigkeit aus: Acht bis zehn Wochen alte Katzenbabys, ausgesetzt im Siedlungsgebiet, wie Müll entsorgt beim Busbahnhof. "Wir wissen nicht mehr, wohin mit all den jungen Katzen", schlägt Regina Resch vom Tierschutzverein Bezirk Vöcklabruck Alarm.

Der jüngste Fall: Eine drei Monate alte Jungkatze, in einem Korb deponiert vor der Tierklinik Vöcklabruck. "Die Tierarztassistentin staunte nicht schlecht, als sie morgens die Tür öffnete und den Korb vorfand", berichtet Resch. "Wir wissen nicht mehr, wohin mit all den Katzenbabys!" Da der Tierschutzverein kein Tierheim sein Eigen nennt, müssen diese an privaten Pflegeplätzen des Vereins in Obhut genommen werden. Liebevolle neue Frauchen oder Herrchen werden also dringend gesucht.

Was Resch ganz und gar nicht versteht: "Wir haben seit mehr als einem Jahrzehnt Kastrationspflicht für Katzen – wie passen all diese Jungtiere damit zusammen?" Wer einem ungewollten Stubentiger ein neues Zuhause geben möchte, ist beim Tierschutzverein willkommen: Tel. 0664/4200240.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema