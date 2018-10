Wie sich Frauenrechte in Österreich entwickelten

VÖCKLABRUCK. Ausstellung über "100 Jahre Frauenwahlrecht".

Anton Stöttinger (BRG), Tatjana Nikitsch (Frauen am Land), Bürgermeister Herbert Brunsteiner und Reinhard Ammer (BRG, von links) bei der Eröffnung der Ausstellung. Bild: Stadtgemeinde

Bis 19. Oktober zeigt die Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bundesrealgymnasium und der Initiative "Frauen am Land" die Wanderausstellung "100 Jahre Frauenwahlrecht" im Foyer des BRG.

Die Ausstellung zeigt einen Überblick über die Entwicklung der Frauenrechte in Österreich von der Einführung des Frauenwahlrechts bis zur Gegenwart. Der Erste Weltkrieg veränderte die Situation der Frauen nachhaltig: Da die Männer im Krieg waren, traten viele Frauen ins Berufsleben ein. In der allgemeinen Umbruchsphase nach dem Krieg konnte den Frauen das Wahlrecht nicht mehr vorenthalten werden. In Österreich erhielten die Frauen am 12. November 1918 das Wahlrecht. Wählen und in politische Ämter gewählt werden konnten Frauen erstmals bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 16. Februar 1919.

Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP): "Ich freue mich, dass wir diese wichtige und informative Ausstellung gerade hier im Schulzentrum Vöcklabruck präsentieren können. Ich hoffe auf zahlreichen Besuch aus den Schulen und der Bevölkerung." Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis Freitag von 8 bis 11 Uhr und von 12 bis 14 Uhr geöffnet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema