Was Pilgern mit Management gemeinsam hat

GAMPERN. Rund 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk Vöcklabruck waren vor kurzem bei der Firma Stiwa in Gampern zu Gast.

Birgit Brunsteiner, Raphael Sticht, Birgit Preimel und Petra Schneeweis-Schachner Bild: WKOÖ

Unter dem Motto "Wenn Manager sich auf den Weg machen" ermöglichte Stiwa-Geschäftsführer Raphael Sticht mit seinem Impulsvortrag "Die Pilgerwege Europas" Einblicke in zwei Welten: in die Welt der Hochleistungsautomation des Unternehmens und in die Welt der Pilgerwege Europas, die ebenfalls Hochleistungen erfordern. Zuvor führte Sticht die Unternehmerinnen und Unternehmer durch den Betrieb.

"Als Frau in der Wirtschaft wollten wir damit bewusst unseren Unternehmerinnen Impulse geben, die mehrfachen Herausforderungen im Betrieb und in der Familie aus Sicht des Pilgerns und der Auszeit zu sehen", sagt Birgit Preimel, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft der Wirtschaftskammer Vöcklabruck.

