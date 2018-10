Vorchdorf leidet unter einem Mangel an Fachärzten – Gesundheits-Dienstleistungszentrum soll das ändern

VORCHDORF. Für zwei Millionen Euro entstehen im Generationen-Campus perfekte Räumlichkeiten für Fachärzte.

Fachärzte sind gesucht. Bild: Wodicka

Normalerweise möchten sich Fachärzte in bestimmten Orten niederlassen, finden aber keine passende Ordination. In Vorchdorf ist es umgekehrt. Dort entsteht im Ortszentrum für rund zwei Millionen Euro ein Generationen-Campus, in dem (im Erdgeschoß einer Wohnanlage) auch Fachärzte untergebracht sein sollen. Was noch fehlt, sind allerdings die Ärzte.

Der Generationen-Campus wird mit einem Gesundheits-Dienstleistungszentrum ausgestattet – natürlich in behindertengerechter Bauweise. Dort können Mediziner und Therapeuten Tür an Tür oder in Gemeinschaftspraxen ihre Leistungen anbieten und Synergien nutzen. Auch bauliche, indem es beispielsweise nur ein gemeinsames Wartezimmer gibt. Auf rund 400 Quadratmetern Fläche finden mindestens fünf medizinische Dienstleister Platz.

"Wir könnten das Dienstleistungszentrum auf der Stelle zur Gänze an Therapeuten vergeben, aber das wollen wir nicht", sagt VP-Bürgermeister Gunter Schimpl. "Wir möchten in unserer Gemeinde auch Fachärzte ansiedeln."

Großes Patienten-Potenzial

Derzeit sind Fachärzte Mangelware im Ort. In Vorchdorf und im nahen Einzugsgebiet gibt es weder einen Frauenarzt noch einen Augenarzt oder einen Kinderarzt. Auch zu Hautärzten, HNO-Ärzten, Orthopäden und anderen Fachärzten müssen die Vorchdorfer lange Autofahrten in Kauf nehmen. "Wir haben aber 7500 Einwohner und ein Einzugsgebiet von 25.000 Einwohnern", so Schimpl.

Die Gemeinde Vorchdorf wird für ihren Standort in den kommenden Monaten die Werbetrommel bei Ärzten rühren. "Ich bin überzeugt, dass wir auf Interesse stoßen werden", sagt Schimpl. "Die Lage im Ort, die Verkehrsanbindung und viele andere Voraussetzungen sind perfekt. Wir müssen die Information nur nach außen tragen." Und je früher sich Interessierte melden, desto mehr haben sie davon. "Die künftigen Mieter können ihre Wünsche dann bereits in die Planung einbringen", sagt der Bürgermeister.

1 Kommentar gegenstrom (15089) 25.10.2018 07:07 Uhr da hat sich doch der Bgm. bei der Eröffnung der Straßenbahn nach Gmunden so gefreut, daas Vorchdorf jetzt auch eine super Verbindung nach Gmunden hat.

