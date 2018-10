Volksschüler machen sich ihren Fruchtsaft selbst

BAD GOISERN. Die sieben Klassen der Volksschule St. Agatha verarbeiten heimisches Obst zu gesunden Jausengetränken.

Obstpressanlage in Goisern Bild: VS

Während im Diskont-handel Äpfel aus Neuseeland angeboten werden und Eltern ihren Kindern Eistee mit in die Schule geben, verfault das heimische Obst auf den Wiesen.

Anders im Bad Goiserer Ortsteil St. Agatha. Dort beschloss Volksschuldirektor Rudolf Kienesberger vor Jahren, dass die Kinder sich gesunden Fruchtsaft selbst herstellen. Kienesberger ist inzwischen im Ruhestand – doch seine Idee lebt fort. Jeden Herbst, wenn das Obst reif ist, macht sich die die gesamte Schule auf, um Äpfel und Birnen zu sammeln. Die heimischen Vitaminspender werden beim Biobauern Pramesberger in Weißenbach dann zu Fruchtsaft verarbeitet und in Tetrapackungen abgefüllt, die in den Klassenzimmern lagern.

Auch heuer waren wieder alle sieben Klassen im Einsatz – und schafften dank des guten Erntejahres einen neuen Rekord: Sie sammelten Obst für rund 900 Liter Saft, der jetzt wieder ein Teil ihrer "gesunden Jause" ist. Die ersten Klassen verlegten ihren Wandertag extra in die Presszeit, damit sie die neue Pressanlage besichtigen konnten.

