Vöcklabrucker "Oldies" holten fünf Medaillen

VÖCKLABRUCK. Dass die Liebe zum Schwimmsport auch Jahrzehnte überdauern kann, bewiesen die "Oldies" des Schwimmvereins Vöcklabruck bei den Österreichischen Mastersmeisterschaften in Wels und eroberten vier Silbermedaillen sowie eine Bronzene.

Michael Part wurde Zweiter über 100 Meter Freistil in der AK 45 und legte mit Topzeiten und zwei Medaillen über 100 Meter Brust (Silber) und 50 Meter Freistil (Bronze) sogar noch nach. Sein älterer Bruder Stephan Part erkämpfte im wahrsten Sinne des Wortes Silber über die kräftezehrenden 100 Meter Schmetterling in der AK 45.

Das Glanzlicht dieser Meisterschaften aus SVV-Sicht stellte allerdings die 4x50-Meter-Lagenstaffel der Herren in der Besetzung Michael Part (Rücken), Markus Brandstötter (Brust), Stephan Part (Schmetterling) und Thomas Gross (Freistil) dar. In diesen letzten Bewerb der gesamten Veranstaltung gingen alle Vier mit Topmotivation und durften sich schlussendlich über Silber in der Altersklasse 160 Jahre+ freuen.

Auch die Mixed-Freistilstaffel mit Michael und Stephan Part sowie mit Heide Maak und Heidrun Stetina-Zauner ließ sich von der starken Konkurrenz nicht unterkriegen und sicherte sich den soliden 6. Platz. Zwei Top-Ten-Plätze über 50 Meter Freistil und Rücken erschwamm Helmut Krechl in der AK 55. Christian Schupfer, Thomas Gross und Heidrun Stetina-Zauner vervollständigten die erfolgreiche Vöcklabrucker Bilanz mit schnellen Zeiten über 100 Meter bzw. 50 Meter Freistil.

