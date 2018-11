Vier Wochen nach der Brandkatastrophe ist der Blick wieder nach vorne gerichtet

FRANKENMARKT. Betrieb bei "Frucht & Sinne" läuft wieder, neue Produktlinie kommt im Frühjahr heraus.

Können wieder lachen: Thomas und Christina Kibler haben nach dem Brand die Produktion wieder angefahren. Bild: gh

Vier Wochen nach der Brandkatastrophe in der Schokolademanufaktur "Frucht & Sinne" ist der Betrieb wieder voll angelaufen. "Wir wollen möglichst schnell möglichst viel produzieren und den Lagerstand hochfahren", erläutert Thomas Kibler. Er hofft, dass in drei Wochen das Sortiment wieder voll bestückt ist.

An den 10. Oktober kann sich der Frankenmarkter Unternehmer noch gut erinnern. "Wir haben gerade Schokolade gemacht, als ich gegen halb drei aus dem Fenster geschaut habe", schildert Kibler den OÖNachrichten. Als er Rauch rund ums Haus bemerkte, ist er sofort nachschauen gegangen und hat den Brand bei der Hackschnitzelanlage bzw. beim Kamin entdeckt.

"Brennt vor deiner Nase weg"

Die eigenen Löschversuche waren völlig wirkungslos. "Es tut weh, du hast alles in den Betrieb hineingehängt, und der brennt dann vor deiner Nase weg", erinnert sich Christina Kibler. Ihr Mann hat versucht, ruhig zu bleiben und die acht Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen. "Ich habe es gefasst aufgenommen", schildert der Chef von "Frucht & Sinne". Dennoch: "Ich war kaum in der Lage, die Tasten am Handy zu drücken."

Ausgerechnet zu Beginn des Weihnachtsgeschäftes war die Existenz des Betriebes bedroht: Das Dach und das erst vor sechs Jahren ausgebaute Obergeschoß wurden durch das Feuer völlig vernichtet, die darin gelagerte Fertigware im Wert von 300.000 Euro wurde zerstört. Der Früchtevorrat konnte zum Glück in Tiefkühlcontainer geladen und gerettet werden, die Produktionsanlage blieb vom Löschwasser weitgehend unversehrt.

Nach dem ersten Schock hat das Unternehmerehepaar rasch wieder zum alten Kampfgeist zurückgefunden, um die 13 Jahre Aufbauzeit der Schokolademanufaktur weiterzuführen. Seit ein paar Tagen läuft die Produktion, seit gestern auch der Versand. "Jetzt zählt jeder Tag fürs Weihnachtsgeschäft", weiß Thomas Kibler. "Der Kunde muss jetzt ein, zwei Wochen auf seine Lieblingsschokolade warten", ersucht er um Verständnis und hofft, dass die Kunden ihm die Treue halten.

Und der Blick des Frankenmarkter Unternehmers ist wieder nach vorne gerichtet. "Wir möchten eine neue Produktlinie auf den Markt bringen", kündigt er an. Dazu wurde eine neue Dragieranlage gekauft, mit der ab dem Frühjahr Fruchtstücke ummantelt werden.

