Vermisster Kater "Socke" von Dach gerettet

BAD ISCHL. Drei Tage galt der Stubentiger als vermisst, doch die Besitzerin konnte immer wieder ein Miauen vom Dach des Wohnhauses hören.

Feuerwehrleute mit Kater "Socke" Bild: FF Bad Ischl

Freitagabend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Ischl zum Wohnhaus am Kreuzplatz alarmiert. Seit drei Tagen fehlte von Wohnungskatze "Socke" jede Spur. Die besorgte Besitzerin konnte ihr Haustier in den vergangenen beiden Nächten zwar immer wieder hören, doch sein genauer Aufenthaltsort ließ sich trotz intensiver Suche nicht herausfinden.

Dachdecker half bei der Suche

Am Freitag riefen die Tierhalter einen Dachdecker zu Hilfe, da man den Kater im Bereich des Daches vermutete. Doch auch diese Suche blieb ergebnislos. Als die Besitzerin das Tier gegen 20 Uhr wieder wimmern hörte, alarmierte sie die Feuerwehr.

Die Helfer rückten mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort aus und brachten die Drehleiter in Stellung, um die genaue Stelle ausmachen zu können. Kater "Socke" wurde schließlich in einem Hohlraum zwischen den beiden Häusern entdeckt. In mühevoller Kleinarbeit mussten die Einsatzkräfte die Verblendung zwischen Fassade und Dach entfernen, um den Stubentiger retten zu können. Nach zwei Stunden konnten die glücklichen Besitzer ihr unverletztes Tier wieder in die Arme schließen.

