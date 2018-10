Vandalen beim Schörflinger Kirtag: Opfer ist fassungslos

SCHÖRFLING AM ATTERSEE. Jugendliche urinierten, zerstörten, wüteten – und wurden gefilmt.

Die – dank Filmaufnahmen identifizierbaren – Täter und Täterinnen zogen eine Spur der Verwüstung. Bild: privat

"Was haben die Blumen verbrochen?" – Diese Frage stellt sich zurecht der Schörflinger Unternehmer Gerhard Nöhmer nach dem sonntägigen Kirtag in seiner Heimatgemeinde. Wie auf seinem privaten Grundstück im Ortszentrum der Attersee-Gemeinde aufgenommene Videos belegen, haben in der Nacht auf gestern zwischen null und zwei Uhr früh hinter Nöhmers aus Sicherheitsgründen durch Absperrgitter abgeriegeltem Privatgrundstück mehrere Jugendliche – sowohl Burschen als auch Mädchen – Blumenkörbe ausgerissen, Scheiben eingeschlagen und ihre Notdurft verrichtet.

Wohnhaus neu verputzt

"Da waren blutjunge Mädchen dabei", sagt der fassungslose Gerhard Nöhmer. "Die haben einfach in das Kanalgitter hineingepinkelt." Erst vor rund einer Woche habe er sein am Schörflinger Marktplatz gelegenes Wohnhaus neu heruntergeputzt, in der Kirtagnacht hätten die Jugendlichen dann auf die Hauswände uriniert.

Das sei jedoch nicht alles gewesen, so der bekannte Schörflinger Elektro- und Kabel-TV-Unternehmer: "Die jungen Leute haben in ihrem Anflug von Vandalismus auch noch unsere Blumenkörbe ausgerissen und im ganzen Hof verteilt. Auch bei unserem Geschäftsgebäude in Kammer wurden Blumen herausgerissen. Ich frage mich: Wie kann man nur so betrunken sein? Und hauptsächlich Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren…"

