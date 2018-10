Überfall auf Wettbüro in Ebensee: Verdächtiger in Italien gefasst

EBENSEE/VERONA. Rund fünf Monate nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Ebensee (Bezirk Gmunden) haben die italienischen Behörden nun in Verona einen Verdächtigen festgenommen.

Überfall auf Ebenseer Wettlokal Bild: LPD OÖ

Das berichteten italienische Medien am Samstag. Demnach nahmen die Carabinieri einen 35-jährigen Iraker fest, der seinen Wohnsitz in Verona hatte.

Der Mann war international gesucht worden. Er soll im vergangenen Mai ein Wettbüro in Ebensee überfallen haben, die OÖN berichteten. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einer Machete und raffte mehrere tausend Euro an sich. Er wartet nun auf seine Auslieferung an Österreich.

