Tigers-Trio holt U21-Faustball-EM-Titel

VÖCKLABRUCK. Vöcklabrucker Karl Mühllehner servierte Final-Matchball gegen Deutschland.

Jubel über den Europameistertitel bei Österreichs U21-Team Bild: privat

An der diesjährigen U21-EM der Faustballer im deutschen Jona nahmen mit Maximilian Huemer, Karl Müllehner und Lorenz Maringer drei Spieler aus der Vöcklabrucker Tigers-Staatsmeistermannschaft teil. Drei Jahre in Folge war Österreich jeweils mit 2:3 im Finale an Deutschland gescheitert, und das zumeist nach dominanten Leistungen in der Vorrunde. Diesmal lief alles von Beginn an völlig anders.

Teamtrainer Klemens Kronsteiner suchte in der Vorrunde nach der richtigen Abstimmung und Aufstellung, es reichte aber vorerst zu keinem Sieg, sowohl gegen die Schweiz (2:3) als auch gegen Deutschland (0:3) ging Österreich mit durchwachsenen Leistungen als Verlierer vom Platz. Im Halbfinale gegen die Schweiz standen alle drei Tigers in der Startaufstellung, erreichten mit einem 3:1-Sieg das Finale und trafen dort abermals auf Deutschland. Nach 0:2-Rückstand drehten die Österreicher auf und gewannen die Sätze drei, vier und fünf. Karl Müllehner war es vorbehalten, den vierten Matchball mit einem Servicekracher zu beenden. Nach 15 Jahren ohne Titel war es endlich wieder soweit: Österreich ist U21-Europameister!

