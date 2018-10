Tierheim appelliert an Katzenbesitzer, ihre Vierbeiner kastrieren zu lassen

ALTMÜNSTER. Tierheim Altmünster kann sich vor Katzenabgaben nicht retten, Plätze sind aber begrenzt.

Das Tierheim Altmünster hat 34 Katzenplätze. Wer sein Tier abgeben will, steht lange auf der Warteliste. Bild: OÖN/Fischer

Das Tierheim Altmünster ist zu 100 Prozent ausgelastet. Wie viele Tiere darin Platz finden, hängt deshalb davon ab, wie viele vermittelt werden können. Das gilt ganz besonders für Katzen, die 70 Prozent der Bewohner ausmachen.

Rund 200 Katzen fanden im Vorjahr Platz im Altmünsterer Tierheim. 40 davon waren halbwilde Streuner. Der Rest teilte sich auf in zahme Fundkatzen und Tiere, die von ihren Besitzern abgegeben wurden. "Bevor wir sie an neue Besitzer vermitteln, lassen wir die Katzen natürlich kastrieren", sagt Tierheimleiterin Jenny Breiteneder.

Kastrationspflicht seit 2016

Das ehrenamtlich arbeitende Team des Tierheims am Traunsee kritisiert, dass viele Katzenhalter die seit 2016 geltende Kastrationspflicht immer noch ignorieren. Stattdessen werde der ungewollte Katzennachwuchs oft einfach ausgesetzt. "Viele Katzen, die gefunden werden, landen krank und abgemagert bei uns", sagt Breiteneder. "Das verschärft aber nicht nur unsere Platzprobleme. Die Tierarztkosten bleiben dann ebenfalls bei uns." Und auch die Vermittlung der Streuner sei schwierig, weil es sich ja nicht um Kuscheltiere handelt. "Wenn eine Katze einmal halb verwildert ist, wird kein Stubentiger mehr aus ihr", sagt Breiteneder. "Diese Tiere brauchen ein hohes Maß an Freiheit. Wir vermitteln sie gerne an Landwirte, die sie füttern, aber ansonsten in Ruhe lassen." Die Kastrationspflicht gilt übrigens ausnahmslos. Auch bäuerliche Betriebe sind verpflichtet, ihre Katzen kastrieren zu lassen. "Ich treffe oft auf Katzenliebhaber, die befürchten, dass das Kastrationsgesetz deshalb zum Aussterben der Katzen führen könnte", sagt Breiteneder. Solche Ängste bringen die Tierhelferin in Altmünster zum Schmunzeln. "Keine Sorge", sagt sie. "Es wird immer Katzen geben, die sich vermehren."

