Tierhasser legte Köder aus - Polizei bittet um Hinweise

GMUNDEN. Die Polizei Gmunden bittet um Hinweise zu einem unbekannten Tierhasser.

Die Frau bewahrte ihren Hund vor den Fallen des Unbekannten. (Symbolbild) Bild: APA

Der unbekannte Täter steckte eine ungefähr fünf Zentimeter lange Schraube in ein Stück Wurst und umwickelte eine weitere Schraube mit Toastschinken.

Diese "Fallen" platzierte er in Gmunden auf einem Grünstreifen vor einem Haus im Bereich des Cumberlandparks. An diesem Ort ging am Donnerstagabend eine 46-Jährige aus Gschwandt mit ihrem Hund spazieren.

Der Hund versuchte das Wurststück zu fressen. Die Frau bemerkte aber die Schraube und konnte sie dem Tier noch aus dem Maul nehmen. Der Hund wurde dadurch nicht verletzt. Wenig später bemerkte die 46-Jährige auch noch die zweite Schraube, die mit Toastschinken umwickelt war.

Die Polizeiinspektion Gmunden bittet um zweckdienliche Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 059133 4100.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema