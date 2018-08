Thiem-Bruder schlägt in Mondsee auf

MONDSEE. Andreas Goldberger ist im Promi-Doppel mit Koubek, Mandl und Loitzl zu sehen.

Goldi greift zum Racket. Bild: (OÖN/Mirja Geh)

Bei der traditionell sehr gut besetzten Mondseeland-Trophy, einem ÖTV-Herrenturnier mit 2500 Euro Preisgeld, tauchen prominente Namen im Teilnehmerfeld auf: Genannt hat sich Moritz Thiem (18) vom TC Brunn am Gebirge, der jüngere Bruder des österreichischen Tennis-Asses Dominic. Mit dabei ist auch Skisprung-Legende Andreas Goldberger, der seit Jahren aktives Mitglied des TC Mondsee ist.

"Goldi" tritt in einer Doppelrolle in Erscheinung: Neben seiner Turnierteilnahme ist er auch Teil eines Prominentendoppels, das Freitag ab 17 Uhr zu sehen ist. Am Centrecourt werden neben ihm der ehemalige Skispringer Wolfgang Loitzl, Daviscup-Kapitän Stefan Koubek und der ehemalige Tennisprofi Gerald Mandl aufschlagen. Dann werden die Gäste beim Sponsorenabend und der Player’s Party mit Spezialitäten von Grillweltmeister Christoph "Goli" Gollenz aus Oberwang und Winzer Max Aichinger verwöhnt.

"Wir rechnen mit 150 bis 200 Zuschauern", sagt Turnierleiter Gerd Lichtenberger. Bei Schlechtwetter finden das Prominentendoppel und auch die Turnierspiele im Vita-Club in Mondsee statt. Die Termine für die Halbfinalspiele sind am Sonntag, 10 Uhr, das Finale ist für 14 Uhr angesetzt.

Vorjahressieger ist Favorit

Der Hauptbewerb des Turniers der Kategorie III beginnt am Freitag. Die Teilnehmer kommen aus Salzburg, Tirol, Vorarlberg, der Steiermark, Kärnten, Niederösterreich und natürlich Oberösterreich. Die Setzliste des Turniers führt Patrick Ofner (25) an, der seinen Vorjahressieg wiederholen möchte. Er ist die Nummer Neun des ÖTV-Rankings und hat heuer bereits ein halbes Dutzend Turniere gewonnen. Seine schärfsten Konkurrenten sind der Mauthausner Dominic Weidinger (23), die Nr. 17 im ÖTV, und Vorjahres-Finalist Daniel Geib (28) aus Salzburg, der für den Lenzinger Tennisclub spielt und momentan die Nr. 23 im heimischen Tennis ist.

"Mister Dreisatz" Hueber

Unter den hohen Temperaturen litten kürzlich die Spieler, die bei der achten ÖTV-Seniors-Trophy 2018 beim TC GM-Sports Anif an den Start gingen. Seniorentennis vom Feinsten sah man bei den Herren 45: Der topgesetzte Jürgen Florian (NÖ) bestritt das Finale gegen "Mister Dreisatz" Erwin Hueber (TC Lenzing). In dem rassigen Match musste Hueber, der noch vom Vortag gezeichnet war, bei 6:1, 2:6, 0:3 entkräftet aufgeben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema