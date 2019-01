Swans treffen auf Auswärts-Bedrohung

GMUNDEN. Aufsteiger D.C. Timberwolves spielt erstmalig in der Bundesliga-Historie in Gmunden.

Jubel bei den Schwänen nach dem Sieg am Samstag über Traiskirchen. Gestern spielte das Team in Klosterneuburg, am Sonntag kommen die Timberwolves. Bild: (Hörm.)

Eines der besten Auswärtsteams der Basketball-Bundesliga ist am Sonntag zu Gast bei den Gmundner Swans (17 Uhr, Volksbank-Arena): die Vienna D.C. Timberwolves. Gestern Abend waren die Schwäne ja in Klosterneuburg im Einsatz – die Partie lief zu Druckbeginn dieser Ausgabe noch –, doch eines war bereits zu diesem Zeitpunkt fix: Tilo Klette konnte gestern nicht antreten und wird es auch am Sonntag nicht tun. Grund: Der 41-Jährige muss, wie befürchtet, operiert werden. Termin dafür ist heute. Swans-Oberguru Harald Stelzer: "Es hat sich leider herausgestellt, dass es eine Meniskusverletzung ist. Er wird wahrscheinlich bis zu sechs Wochen ausfallen."

Der übermorgige Gegner, auf einem abgesicherten Platz unter den ersten Acht in der Zehnerliga und damit vorläufig auf Viertelfinalkurs, habe sich als Aufsteiger bisher überraschend gut geschlagen – und wie erwähnt vor allem auswärts. Stelzer: "Das ist unsere Bedrohung. Die Timberwolves haben unter anderem bei Vienna, in Klosterneuburg und in Graz gewonnen. Das wird für uns kein Selbstläufer. Thema ist: Wir müssen konzentriert sein!"

Als gefährlichste Spieler der Wiener nennt Stelzer den 213 Zentimeter hohen Innenakteur Marko Kolaric und vor allem das Herz der Mannschaft, den wurf- und assiststarken Guard Petar Cosic. "Die Timberwolves sind als Kollektiv sehr stark", warnt Stelzer. "Da gibt es keinen einzigen Spieler, den man unterschätzen sollte. Sie haben jedes Mal einen anderen Highscorer und sind gut aufgestellt. Aber das sind wir auch…"

Die Begegnung am Sonntag birgt übrigens eine Premiere, denn erstmals in der Geschichte der österreichischen Herren-Bundesliga tritt die Mannschaft der 1957 aus dem WAT Stadlau hervorgegangenen und seit der laufenden Saison in der obersten Spielklasse agierenden Basketball-Sektion zu einem Spiel in Gmunden an.

