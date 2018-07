Straßen und Wege von 14,5 Tonnen Müll befreit

VÖCKLABRUCK. Im Bezirk Vöcklabruck beteiligten sich 3700 freiwillige Helfer an der Aktion "Hui statt pfui".

Im Frühjahr fanden in den Gemeinden des Bezirks Vöcklabruck wieder zahlreiche Flurreinigungsaktionen im Rahmen der landesweiten Aktion "Hui statt pfui" statt. Das Ergebnis ist erschreckend und gleichzeitig erfreulich. "Mehr als 14,5 Tonnen achtlos weggeworfener Müll lag neben den Straßen und Wegen, im Wald und in Wiesen. Ein großer Dank ergeht daher an die mehr als 3700 freiwilligen Helfer und Helferinnen in den Gemeinden des Bezirkes Vöcklabruck, die geholfen haben unseren Bezirk aufzuräumen", so Herbert Brunsteiner, Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes Vöcklabruck.

Auch dieses Jahr unterstützte der Bezirksabfallverband alle Beteiligten mit Handschuhen und Säcken. Die vollen Säcke wurden in den Altstoffsammelzentren entsorgt. Zusätzlich gab es dieses Jahr erstmals die Möglichkeit, mit gelben Pfeilen auf den in der Natur entsorgten Müll aufmerksam zu machen.

Für besonderes Engagement und herausragende Leistungen wurde heuer die Gemeinde Oberhofen ausgezeichnet. Eine 96-köpfige Sammelbrigade aus der Volksschule mit Unterstützung von Bürgermeisterin Elisabeth Höllwarth-Kaiser konnte 71 Säcke Müll sammeln. Brunsteiner überreichte an Bürgermeisterin Höllwarth-Kaiser und Direktorin Christine Seitner, stellvertretend für alle Beteiligten, einen Gutschein im Wert von 300 Euro als Dankeschön für den vorbildlichen Einsatz.

