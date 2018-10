Stationen von "Kinder erleben Technik" werden bald die digitale Welt erklären

VÖCKLABRUCK. Ausstellung weckt die Liebe zur Technik: 55.000 Kinder in neun Jahren erreicht.

Mit Schraubenzieher und Kombizange nach Herzenslust im Innern von Laptop und Drucker zu werken, das macht bei KET Spaß. Bild: gh

Die Initiative "Kinder erleben Technik", 2009 von Vöcklabruck aus gestartet, ist ein Erfolgsprojekt. "Wir haben 55.000 Kinder in neun Jahren erreicht", freut sich KET-Projektleiter Martin Hollinetz. "Das sind lauter kleine Impulse, die bis heute wirken."

Der spielerische Zugang von Kindern zwischen vier und acht Jahren zieht enorm: "In acht Minuten waren wir ausgebucht", berichtet Hollinetz. Die Ausstellung vom 3. bis 11. Oktober in der Wirtschaftskammer lockt 800 Kinder aus Kindergärten und Volksschulen an. An Experimentierstationen erleben sie, wie 3-D-Druck funktioniert, wie Strom durch Muskelkraft erzeugt wird oder wie das Drechseln geht. "So werden Potenziale früh erkannt", weiß WKO-Bezirksstellenleiter Josef Renner. Das sei ein wichtiger Schritt für den Wirtschaftsstandort. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei es wichtig, schon kleine Kinder für die Welt der Technikberufe zu begeistern, sagt Katharina Steininger, in der WKO Vöcklabruck für Schule und Wirtschaft zuständig.

KET kann man auch mieten

Drei Stunden in der KET-Ausstellung zu experimentieren, ist jedoch zu wenig, um nachhaltige Ergebnisse zu liefern. Daher gibt es seit dem Vorjahr ein Mietservice: Kindergärten und Volksschulen können eine Woche lang eine Station zu sich holen, damit die Kinder ausgiebig ihre Neugierde und ihre Liebe zur Technik und Naturwissenschaft ausleben können.

Martin Hollinetz ist gerade dabei, für sein Projekt den nächsten Schritt zu setzen. "Das Thema Digitalisierung dringt in hohem Tempo in alle Lebensbereiche der Menschen vor", betont er. "Wir entwickeln gerade Ideen für ein KET-digital-Konzept", kündigt er an. Vielleicht schon im Jahr 2019 können Kindergartenkinder und Volksschüler an Experimentierstationen mehr über die Technik hinter ihrem Tablet herausfinden. Dazu brauche man die Unterstützung der Wirtschaft. Für die Neuentwicklung von KET-digital gebe es für interessierte Betriebe der Region spannende Möglichkeiten: Bei Interesse kann man sich an martin.hollinetz@otelogen.at wenden.

