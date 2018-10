Starke Leistung, aber nur zwei Tore

ALTMÜNSTER. Ein 2:2 (1:1) erkämpften die Fußballerinnen des FC Altmünster bei Union Eidenberg/Geng in der Frauen-Landesliga.

Per Maß-Freistoß aus großer Distanz brachte Kathi Hrouda die Gäste in der 8. Minute mit 1:0 in Führung, in der 13. Minute konnten die Gastgeberinnen aus stark abseitsverdächtiger Position den Rückstand egalisieren. Nach dem Seitenwechsel traf Sophie Stelzhammer zwar zur 2:1-Führung Altmünsters (50.), den Mühlviertlerinnen gelang aber in der 67. Minute abermals der Ausgleich. Torschützin Hrouda: "Wir konnten nicht unser gewohntes Spiel aufziehen und hätten trotzdem noch einige Treffer mehr erzielen müssen."

Zum Abschluss der Herbstsaison empfangen die Schützlinge des Trainerduos Jürgen Wabitsch/Mario Zolgar am Freitag (18 Uhr, Traunstein-Stadion) in der 3. Runde des OÖ. Ladies Cups den OÖ.-Liga-Vierten SV Krenglbach.

