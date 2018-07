Sommer, Sonne, Salzkammergut: Ab ins Wasser!

SALZKAMMERGUT. Dürfen wir über die Hitze jammern? Vom Glück, in einer Region mit 76 Seen zu leben, die Trinkwasserqualität haben.

Das Salzkammergut lockt mit seinen 76 Seen mit einem erfrischenden Bad. Bild: Ralf Hochhauser

Die herrschende Hitze ist wirklich nicht für jeden angenehm. Die Bewohner des Zentralraums beispielsweise sind in diesen Tagen ausgesprochen bedauernswert. (Bei genauer Betrachtung sonst eigentlich auch.)

Unser Salzkammergut hingegen spielt jetzt, bei 34 Grad im Schatten, seine Stärken voll aus. Wir haben die Auswahl zwischen 76 Seen, einer sauberer als der andere, und selbst kühle Gewässer wie der Hallstättersee sind mittlerweile auf Betriebstemperatur (22 Grad).

Zugegeben: Der Andrang am Ufer ist mancherorts groß. Anna Folzwinkler zum Beispiel hat jetzt alle Hände voll zu tun. Sie betreibt im Strandbad von St. Gilgen einen Restaurant- und Buffetbetrieb. "Man merkt den Badegästen die Hitze schon ein wenig an", sagt sie. "Manche wirken erschöpft, andere sind leichter reizbar als sonst. Die Leute trinken aber weniger Alkohol und mehr Wasser, was vernünftig ist." Folzwinkler selbst würde tagsüber auch gerne einmal ins Wasser. "Aber leider bleibt dafür keine Zeit", sagt sie.

Viel los ist im Strandbad Litzlberg (Gemeinde Seewalchen am Attersee), mit 28.000 Quadratmetern der größte öffentliche Badeplatz am Attersee (24 Grad Wassertemperatur). Die Besucher kommen aus dem Raum Vöcklabruck, Wels und Ried, aber sogar aus Passau reisen Gäste an, um sich im See abzukühlen. Viel zu tun hat auch Renate Brandstätter, die als Bademeisterin im Alpenseebad Mondsee auf die Badegäste schaut: Derzeit kommen täglich 3000 Besucher. "Das ist ein normaler Gästezustrom", schildert sie. "Wir sind in den Ferien immer gut besucht." Viele Tagesgäste reisen sogar auch aus dem benachbarten Bayern an, um im Mondsee zu baden, der derzeit eine Wassertemperatur von 25 Grad aufweist.

Wer im Salzkammergut lebt, braucht jetzt nicht einmal Urlaub, um das Wasser genießen zu können. Schlaue Leute hüpfen vor der Arbeit schnell ins Wasser und kommen abends an den See, wenn die Massen weg sind. Tagesgäste aus dem Zentralraum sind da schon längst wieder auf der Autobahn.

