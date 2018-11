Solarschiff nutzt Pause für eine Generalüberholung

ALTAUSSEE. Nach acht sehr erfolgreichen Betriebsjahren auf dem Altausseer See kommt die Attraktion vorübergehend an Land.

Bgm. Gerald Loitzl, Doris Schreckeneder, Kapitän Klaus Trummer und Amtsleiter Bernhard Haim am Altausseer See mit dem gehievten Solarschiff Bild: Schifffahrt

Das erste Solarschiff Österreichs, die "Altaussee", wurde vergangene Woche zur Generalüberholung per Kran aus dem Altausseer See gehoben, um sich über die Wintermonate einer Generalüberholung zu unterziehen. Die beliebte Attraktion wurde 2011 in einem gemeinsamen Vorzeige-Projekt der Gemeinde Altaussee und Stern & Hafferl vom Bostalsee im nördlichen Saarland an den Altausseer See geholt. Zwei Schiffsanlegestellen, beim Madlmair und in der Seewiese, wurden eigens dafür errichtet.

Seit der Indienststellung entwickelte sich die Altaussee-Schifffahrt mit steigenden Fahrgastzahlen stetig weiter und erreichte heuer ihren Höhepunkt. Geschäftsführerin Doris Schreckeneder: "Neue Investitionen in die Region Altaussee, wie etwa das Gesundheitshotel Vivamayr, der Umbau der Seevilla, ein neuer Hochzeitspavillon direkt bei den Schiffsanlegestellen und das neue Gasthaus in der Seewiese, ziehen viele neue Gäste aus fern und nah an den Altausseer See." Ebenso erfreut ist Gerald Loitzl, Bürgermeister der steirischen Salzkammergut-Gemeinde. Die positive wirtschaftliche Entwicklung im Ort löse derartige Investitionen bei der Schifffahrt aus: "Besonders erfreulich ist, dass die Altaussee-Schifffahrt aus eigener Kraft diese Investitionen stemmen kann."

Zur "Altaussee" kam die "Loser"

Das Schiff, das für 100 Personen zugelassen wurde und 2018 um eine traditionelle Plätte, die "Loser", ergänzt wurde, soll Innovation und Tradition vereinen. Begeistert ist Schreckeneder von den jährlich nur geringen Fahrstromkosten. Bei wenig Sonne müsse zwar Strom zugeladen werden, doch der Aufwand dafür betrage lediglich rund 1000 Euro pro Jahr. "Die Fahrgäste sind vom lautlosen Dahingleiten über den See begeistert", berichtet Schreckeneder.

Nach der Generalüberholung des Solarschiffes, zu der ein neuer Unterwasseranstrich sowie eine neue Inneneinrichtung zählen, rücken die Fahrgäste noch ein Stückchen näher an den tintenblauen See, da außerdem die Fenster vergrößert werden.

Auch am Attersee, auf dem die Stern-Gruppe als Familienunternehmen bereits seit 1913 die Schifffahrt betreibt, brachte das Jahr 2018 einen Rekord. Kleiner Wermutstropfen: Aufgrund des niedrigen Pegelstandes fällt heuer der traditionelle "Schwimmende Adventmarkt" ins Wasser. (gs)

