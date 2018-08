Sicherheitsinvestition in die Feuerwehr wird im Ort Altaussee voll mitgetragen

ALTAUSSEE. Die freiwilligen Einsatzkräfte wurden mit 56 neuen Helmen ausgestattet.

Die neuen Feuerwehrhelme kosteten rund 15.000 Euro. Bild: FF Altaussee

Die Feuerwehr Altaussee investiert in die Sicherheit der freiwilligen Kräfte – und sie wird dabei kräftig unterstützt: Insgesamt 56 neue Helme wurden für die ehrenamtlichen Helfer angekauft, die Investitionssumme umfasste knapp 15.000 Euro. Dass die Arbeit der Feuerwehr auch im Ort sehr geschätzt wird, zeigt die Tatsache, dass bei diesem Ankauf auch die Damen vom Tauschkreis Altaussee und die Wechselseitige Brandschadenversicherung Ausseerland große Beiträge leisteten. Der Erlös aus der ebenfalls unentgeltlichen Arbeit der Mitarbeiterinnen des Tauschkreises (übrigens jeden Dienstagnachmittag im Volkshaus Altaussee) wird bereits seit Jahren immer wieder wohltätigen Organisationen wie Rotes Kreuz, Feuerwehr, aber auch in Not geratenen Familien gespendet. Der Wechselseitige Brandschadenversicherungsverein Ausseerland unterstützt in großem Maße alle freiwilligen Feuerwehren des Ausseerlandes immer wieder bei diversen Ankäufen zur Ausstattung der Einsatzkräfte oder bei Geräten zur Brandbekämpfung.

