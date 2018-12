Sekundenschlaf: Auto prallte gegen Leitschiene

STEINACH AM ATTERSEE. Weil ein 61-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk-Linz Land Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr kurz einnickte, kam der Mann von der Seeleiten Landesstraße ab und prallte gegen eine Leitschiene.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht und kam auf dem in die Gegenrichtung verlaufenden Fahrstreifen zum Stillstand. Sowohl der Fahrzeuglenker als auch seine am Beifahrersitz befindliche Gattin wurden leicht verletzt und mit der Rettung Unterach am Attersee ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.

