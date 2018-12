Seit 50 Jahren treu in den Reihen der Bergrettung

GMUNDEN. Im Sommer 1968 entschieden sich Peter Huemer und Andreas Spitzbart, dem Gmundner Bergrettungsdienst beizutreten – und sind noch heute, 50 Jahre später, dabei.

Peter Huemer, Andreas Spitzbart Bild: BRD

Bei der diesjährigen Jahresabschlussfeier der Gmundner Bergrettung war dieses Jubiläum Anlass für Ortsstellenleiter Bernhard Ebner, den beiden Männern für ihre Treue und Einsatzbereitschaft zu danken und ihnen eine Ehrenurkunde zu überreichen.

Ebner skizzierte den Werdegang der beiden Gmundner Jubilare. Von der Mitwirkung bei der ersten Totenbergung am Traunstein über die Bewältigung schwieriger Rettungsaktionen bis hin zu den verschiedensten Funktionen die Spitzbart und Huemer in der Ortsstelle bekleideten. "50 Jahre im Dienste der Humanität ist keine Selbstverständlichkeit, vielmehr schon eine Ausnahme", so der Gmundner Bergrettungschef.

