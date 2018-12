Seewalchen bedankt sich bei verdienten Personen

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Auszeichnungen für engagierte Damen und Herren.

Menschen mit Engagement Bild: Gemeinde

Bei der Weihnachtsfeier der Marktgemeinde Seewalchen wurden verdiente Persönlichkeiten geehrt. Bürgermeister Johann Reiter und die Vizebürgermeisterinnen Claudia Haberl und Karin Hemetsberger überreichten den Damen und Herren die Ehrenzeichen.

Zunächst wurde Maria Liftinger Danke gesagt. Nach 39 Jahren Kindergartenleitung und Gruppenführung im Pfarrcaritas-Kindergarten Seewalchen ging sie heuer in Pension.

Eine Ehrenurkunde erhielten Stefanie Irrgeher aus Litzlberg, Maria Hornsby aus Moos und Christoph Berger aus Aichkirchen. Steffi Irrgeher ist die Obfrau der Seewalchner Initiativgruppe "Kultur in Seewalchen", die 2019 nach 14 Jahren und 56 Veranstaltungen ihre Tätigkeit als Kulturveranstalter beenden wird. Maria Hornsby ist Mastermind der Aktivgruppe "Seewalchen hilft", die sich um die Betreuung und Integration der in Seewalchen einquartierten Asylwerber kümmerte. Christoph Berger organisiert in Seewalchen im Freibad Litzlberg seit 2011 eine der größten Sportveranstaltungen in unserem Land, das Beachvolleyballturnier "Pro Beach Battle".

Das Sportehrenzeichen in Bronze erhielten die erfolgreichen Junioren des Rudervereins Seewalchen, Peter Drienko, Christoph Gleiss, Jonas Lohninger und Mathias Mair. Mit dem Verdienstzeichen in Bronze wurden die drei ehemaligen Feuerwehrfunktionäre Harald Huber, Andreas Männer und Karl Krempler ausgezeichnet.

