Seer präsentieren das Salzkammergut auf ServusTV

GRUNDLSEE. Eine Woche vor dem Open Air am Grundlsee strahlt ServusTV morgen eine Dokumentation aus.

Daheim am Grundlsee Bild: ServusTV

Am Ufer des Grundlsees hat alles begonnen: Auf einem Kassettenrecorder in einer Blockhütte spielte Seer-Gründer Fred Jaklitsch 1996 einem kleinen Kreis von Freunden die ersten Seer-Lieder vor.

Mehr als zwei Jahrzehnte später geht eine Filmdokumentation dieser Anfangszeit nach. In einer Folge der TV-Serie "Heimatleuchten" auf ServusTV, die morgen, Freitag, 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, begleitet die Kamera die inzwischen berühmte Band durch ihre Heimat.

Die Seer nehmen das Publikum dabei mit auf eine Reise zu den Orten und Traditionen des Salzkammerguts: am Toplitzsee, in Bad Aussee, in den Bergen bei Tauplitz, in der Gmundner Keramik, in Gössl am Grundlsee, in Ebensee am Traunsee und auf die Seewiese Altausseer See.

Die TV-Sendung ist wohlfeil platziert: Genau eine Woche später, am 27. und 28. Juli, geht am Grundlsee wieder das große Seer-Open-Air über die Bühne. Aus dem kleinen Kassettenrecorder wurde ein großes Bühnenspektakel. Aus der Blockhütte eine Arena mit Zehntausenden Zuschauern.

