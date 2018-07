Schwimm-Marathon für "Schmetterlingskinder"

ST. WOLFGANG. Diana Weiß (34) schwimmt rund um den Wolfgangsee: 13.000 Armzüge, 4333 Atemzüge und 26.000 Meter.

Diana Weiß (34) schwimmt 26 Kilometer für Schmetterlingskinder. Bild:

Eine ganze Runde um den Wolfgangsee, was ist daran so besonders? Nun, wenn man diese Runde nicht laufend, sondern schwimmend bewältigt, ist das schon recht außergewöhnlich. Genau das hat sich die 34-jährige Diana Weiß aus Mattighofen für den 31. Juli vorgenommen.

"Der Wolfgangsee begleitet mich seit meiner Kindheit", so die Hobbysportlerin. "Die Idee, für DEBRA und damit für die Schmetterlingskinder aktiv zu werden, hatte ich schon lange – und so lag es nahe, den Wolfgangsee für den guten Zweck zu umschwimmen." Zu ihrem 35. Geburtstag wird das Unternehmen nun in die Tat umgesetzt.

Ein Tross von zehn Helfern ist dabei, teils im, teils auf dem und teils neben dem Wasser; geschwommen wird von Diana Weiß und drei Begleitern. Im konzentrierten Training – und das bereits seit 28 Wochen – steht allerdings nur Diana Weiß selbst: "Schauen wir, wie lange meine Begleiter durchhalten."

26 Kilometer zu schwimmen, ist für einen Hobbyathleten schon eine beachtliche körperliche und mentale Herausforderung. Doch der Gedanke an die "Schmetterlingskinder" treibt die Sportlerin immer weiter an und motiviert sie, jedes Training mit beharrlichem Willen durchzuhalten. Schwester Kerstin Janschitz, Polizistin und Feuerwehrfrau, gibt als Pacemaker auf einem Stand-up-Paddle das Tempo vor. Gemeinsam mit Max Weiß leitet sie die Gruppe so, dass es zu keinen Streckenquerungen mit den Linienschiffen bzw. anderen Wasserteilnehmern kommt.

Sponsoren haben die Möglichkeit, verschiedene Pakete zu buchen und die Aktion auf diese Weise zahlungskräftig zu unterstützen; es kann auch direkt in die schwimmende Spendenbox eingelegt oder ein frei wählbarer Betrag überwiesen werden. Solange Diana Weiß schwimmt, klingelt die Kasse pro geschwommenen 100 Metern.

Startschuss ist um 8 Uhr beim Seecamping Berau. Von dort verläuft die Strecke dem Ufer entlang über fünf Checkpoints, bei denen Diana und ihre Mitschwimmer kurz versorgt und gegen Auskühlung eingecremt werden. Die voraussichtliche Schwimmzeit inklusive Spendenpausen wird ca. zwölf Stunden betragen. Die Zeitpläne der schwimmenden Spendenbox werden auf www.facebook.com und unter www.wolfgangsee.at veröffentlicht. "Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Aktion kurzerhand verschoben! Eine Absage kommt nämlich nicht in Frage", sagt die Athletin selbstbewusst.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema