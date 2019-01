Schüler zur Sicherheit heimgeschickt

EBENSEE. Direktionen befürchteten, dass Region von der Außenwelt abgeschnitten wird.

Schulschluss am Vormittag Bild: Hörm.

Berufspendler sind in diesen Tagen frustriert, die Schüler freuen sich hingegen – zumindest in Ebensee und Bad Ischl. Weil dort gestern Vormittag unklar war, ob das innere Salzkammergut wegen der anhaltenden Schneefälle nicht völlig abgeschnitten wird, schickten einige Schulen die Kinder und Jugendlichen zur Sicherheit bereits am Vormittag nach Hause. Schülerinnen der Modeschule Ebensee erhielten generell unterrichtsfrei und bestiegen am Bahnhof Ebensee gleich in der Früh die Züge nach Hause.

Entgegen anderslautender Gerüchte bleibt die B145 zwischen Ebensee und Traunkirchen aber offen (so zumindest der Stand zu Redaktionsschluss). Nach wie vor gesperrt ist die B145 aber zwischen Ebensee und der Abzweigung ins Weißenbachtal. Weiters gesperrt wurden die Großalmstraße zwischen Altmünster und Steinbach am Attersee, der Pass Gschütt und der Koppenpass sowie kleinere Straßen wie die Langbathseestraße in Ebensee (ab Seilbahnstation).

Im Bezirk Vöcklabruck wurden die Vöcklatalstraße zwischen Zell am Moos und Frankenmarkt gesperrt sowie die Hausruckstraße zwischen Ampflwang und Eberschwang.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema