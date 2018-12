Schnuppertage für Interessierte an Pflegeassistenz-Ausbildung

Mehr Salzkammergut

STROBL. Die Dokumentation "Leiter in der Löwengrube" erhielt in der Schweiz ihre 17. Auszeichnung.

BAD ISCHL. Heftiger Regen löste in Bad Ischl eine Serie von Einsätzen aus.

GMUNDEN. Gmunden umwirbt Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Gmunden.

EBENSEE. In keinem anderen Ort des Salzkammerguts gibt es so viele Krippen wie in Ebensee.