Schneefahrbahn: Vollbesetzter Schulbus kam von der Straße ab

ZELL AM MOOS. Mit einem großen Schrecken hat der Schulweg am Mittwochmorgen für rund 50 Kinder begonnen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren bargen das Fahrzeug. Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Vöcklabruck

Wegen extremer Straßenglätte kam ein vollbesetzter Schulbus, gelenkt von einem 37-jährigen Busfahrer, Mittwochfrüh gegen sieben Uhr in Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) von der Straße ab. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Schulbus war auf der Mondseer Bundesstraße B154 unterwegs. Auf der Höhe Oberschwand kam 37-Jährige Bus-Lenker wegen starken Schneeverwehungen und extremer Straßenglätte rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus blieb im angrenzenden Straßengraben hängen, stürzte aber nicht um.

Kinder unverletzt

Etwa 50 Kinder, die im Bus saßen, konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen und mit Ersatzbussen in die Schule gebracht werden. Der Bus wurde mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehren Zell am Moos und Vöcklabruck mittels Bergegerät von ca. 25 Personen aus dem Straßengraben geborgen. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

Auch in Oberhofen mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren ausrücken, um einen Lastwagen zu bergen.

Video: Auch im Nachbarbundesland Salzburg haben strake Schneefälle zu Behinderungen im Frühverkehr geführt. Am Mittwochmorgen kam es zu erheblichen Staus und Verzögerungen. Betroffen war vor allem das Gebiet nordöstlich der Stadt Salzburg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema