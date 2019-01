Schneechaos: Überfüllter Zug der ÖBB fuhr an Haltestellen einfach vorbei

BAD ISCHL, EBENSEE. Wegen der Sperre der B 145 ist die Bahn mit einem Fahrgastansturm konfrontiert.

Zwischen Ebensee und Bad Ischl ist die Bahn derzeit das einzige verbliebene Verkehrsmittel. Bild: Symbolbild: ÖBB

Berufspendler und Schüler, die täglich zwischen Ebensee und Bad Ischl unterwegs sind, müssen wegen der Schneemassen einiges auf sich nehmen. Wegen hoher Lawinengefahr ist die B 145 gesperrt. Laut Ebensees SP-Bürgermeister Markus Siller könnte die Sperre der Salzkammergut-Bundesstraße noch bis zum Wochenende dauern. "Im Bereich der Kesselbachbrücke an der Gemeindegrenze zu Bad Ischl bedroht ein Lawinenhang die Straße", sagt Siller. "Die Situation entschärft sich einfach nicht. Wir rechnen diese Woche täglich mit weiteren 20 bis 40 Zentimetern Neuschnee. Wegen der niedrigen Wolkendecke können keine Erkundungsflüge durchgeführt werden. Aber auch für eine kontrollierte Sprengung bräuchten wir einen Hubschrauber."

Keine zusätzlichen Waggons

Wie gefährlich die Hänge über dem Trauntal sind, zeigte sich am Sonntag. Da begrub in Ebensee eine Lawine die alte Bundesstraße unter sich. Auf der Fahrbahn türmten sich die Schneemassen drei Meter hoch. Zu Schaden kam niemand.

Das einzige verbliebene Verkehrsmittel entlang der Traun ist die Bahn – zumindest bis zur Haltestelle Steeg. Von dort bis Bad Aussee ist die Strecke wegen Lawinengefahr ebenfalls gesperrt. Doch weil den ÖBB derzeit kein zusätzliches Wagenmaterial zur Verfügung steht, waren zwischen Ebensee und Bad Ischl Züge gestern hoffnungslos überfüllt. Und es kam zu skurrilen Situationen. So fuhr der Morgenzug nach Bad Ischl in den Stationen Langwies und Mitterweißenbach einfach durch, ohne stehenzubleiben. Es hätte ohnehin niemand mehr in den Zug gepasst, heißt es aufseiten der ÖBB. Schulkinder auf dem Bahnsteig sahen dem Zug verdutzt nach und mussten eine Stunde lang auf den nächsten Zug warten. Ein Ebenseer OÖN-Leser und Pendler, der einen Platz im Zug ergattert hatte, ärgert sich: "Da sind viele Leute gezwungen, mit dem Zug zu fahren, und dann geben die ÖBB so ein Bild ab."

Die Bundesbahnen bedauern den Engpass und die Durchfahrt des Zuges. "Die Verantwortlichen mussten kurzfristig entscheiden", sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner. "Es blieb keine Zeit, die Menschen auf dem Bahnhof rechtzeitig zu informieren. Das bedauern wir natürlich sehr."

Solange die Züge noch fahren dürfen, arbeite man an einer Entschärfung des Engpasses, so Leitner. Die Streckensperre zwischen Steeg und Bad Aussee wurde indessen gestern bis zum Wochenende verlängert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema