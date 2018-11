Salzkammergut stach alle Bundesländer und sämtliche Tourismusregionen aus

SALZKAMMERGUT. Sensationelles Ergebnis im Sommer, doch der September schlug alle bisherigen Rekorde.

Auch im Herbst hat das Salzkammergut seine Reize: Blick von Ebensee Richtung Traunsee-Ostufer Bild: Hörmandinger

Weit über den Erwartungen liegen die Salzkammergut-Tourismuszahlen des vergangenen Sommers: Freute man sich schon über das Ergebnis der Monate Mai bis August 2018, das bei den Nächtigungen bei einem Plus von rund sechs Prozent liegt, so schlägt der September alle Rekorde: Die Nächtigungen erhöhten sich um 19,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Dies entspricht einer tatsächlichen Steigerung von nahezu 92.000 Nächtigungen.

Auch den Österreich-Vergleich braucht das Salzkammergut nicht zu scheuen: Kein Bundesland und keine einzige österreichische Tourismusdestination erzielten einen nur annähernd erfolgreichen September. Auch der Oktober dürfte bereits aufgrund der ausgezeichneten und stabilen Wetterlage ein beachtliches Nächtigungsplus aufzeigen. "Man kann also sowohl auf das Ergebnis des Sommerhalbjahres – Mai bis Oktober – als auch des Kalenderjahres 2018 sehr gespannt sein", sagt Salzkammergut-Tourismus-Pressesprecherin Sabine Leitner.

Michael Spechtenhauser, Geschäftsführer der Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH (STMG): "Die einheimischen Unternehmer erkennen ihre touristische Chance und investieren vermehrt in ihre Betriebe. Aber auch Unternehmer und Persönlichkeiten, die nicht aus dem Salzkammergut kommen, erkennen die Chancen, die ihnen das Salzkammergut touristisch bietet." Daraus entstehe eine Eigendynamik, die es in den vergangenen Jahrzehnten in einer solchen Intensität nicht gegeben habe.

Bei der vor kurzem in Grünau im Almtal stattgefundenen Tourismusklausur standen neben Budget und Marketingplan 2019 auch die Themen Mobilität im Salzkammergut und die Unterstützung der Unternehmer bei der Personalsuche auf der Agenda. Weiters wurde vereinbart, in Zukunft der Kultur und zusätzlich zu Ski alpin dem sanften Winter eine größere Bedeutung zukommen zu lassen. (gs)

