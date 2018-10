Salzkammergut: Region der Pendler

GMUNDEN. Rund 2000 Menschen fahren jeden Tag mehr als 200 Kilometer zur Arbeit.

Weite Wege zur Arbeit Bild: Weihbold

"Die Arbeitnehmer im Bezirk Gmunden nehmen weite Wege auf sich, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen", sagt Martin Kamrat, Bezirksleiter der Arbeiterkammer (AK) in Gmunden. Laut einer Untersuchung der AK hat nur ein Drittel der rund 41.500 Beschäftigten aus dem Bezirk ihren Arbeitsplatz in ihrer Heimatgemeinde. Zwei Drittel müssen in eine andere Gemeinde pendeln, 28 Prozent sogar in einen anderen Bezirk. Rund 5400 Menschen im Bezirk legen für ihre Arbeit täglich mehr als 100 Kilometer zurück, rund 2000 kommen täglich auf mehr als 200 Kilometer.

Für Kamrat sind diese Zahlen ein Beleg dafür, was Beschäftigte – über ihre Leistung im Arbeitsplatz hinaus – täglich auf sich nehmen. Der AK-Bezirksleiter weist aber auch darauf hin, was die gesetzliche Ausweitung auf zwölf Stunden Arbeitszeit gerade für Pendler bedeutet. "Es gibt im inneren Salzkammergut Linz-Pendler, die aufgrund der neuen Regelung um sechs Uhr früh das Haus verlassen und um zehn Uhr abends wieder heimkommen", sagt er.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema