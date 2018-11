Rotes Kreuz sucht Mitarbeiter für die Krisenintervention

GMUNDEN, BAD ISCHL. Bei Extremereignissen werden Menschen mit Situationen konfrontiert, die eine außergewöhnliche psychische Belastung darstellen.

Dabei ist es wichtig, den Verarbeitungsprozess so rasch wie möglich in Gang zu setzen.

Die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes sind speziell geschulte Ersthelfer, die hier zum Einsatz kommen. Sie stehen den Betroffenen in schwierigen Momenten unterstützend zur Seite.

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit sucht das Rote Kreuz in Gmunden und Bad Ischl noch freiwillige Mitarbeiter und lädt Interessierte am 26. November, 19.30 Uhr, zu einem Informationsabend in der Rotkreuz-Dienststelle Bad Ischl (Grazerstraße). Gesucht werden für diese anspruchsvolle, ehrenamtliche Arbeit Menschen mit gefestigter Persönlichkeit. Infos unter Tel.: 07612 / 650 93-100.

