Restmüll wird seit 20 Jahren zu Wärme und zu Strom

LENZING. Thermische Verwertung in Lenzing feiert 20-jähriges Bestehen.

300.000 Tonnen Altstoffe werden pro Jahr im Kessel verbrannt. Bild: Energie AG

Vor 20 Jahren haben die Lenzing AG und die Energie AG mit der Reststoffverwertung Lenzing (RVL) ein Projekt aus der Taufe gehoben, das in der Branche als Meilenstein einer nachhaltigen Abfallwirtschaft gilt. Mehr als 300.000 Tonnen an sortierten und aufbereiteten Abfallstoffen werden jährlich in der modernen Kesselanlage in Lenzing in Strom und Wärme umgewandelt.

Die in der Anlage verwerteten Reststoffe werden überwiegend direkt mit der Bahn angeliefert. Abfallstoffe ersetzen damit in Lenzing eine Energiemenge, die der Verfeuerung von rund 70 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Jahr, dem Verbrauch von über 40.000 Haushalten, entspricht.

Schon früh Weichen gestellt

"Die RVL gilt heute, 20 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme, als Leuchtturm- und Referenzprojekt für die Nutzung der im Abfall vorhandenen Energie und hat damit bereits 1998 eine sinnvolle Lösung für die Kunststoffprobleme von heute aufgezeigt", erklärt Stefan Stallinger, Technikvorstand der Energie AG. Österreich gehöre zu den Ländern der Europäischen Union, die bereits vor Jahren durch die Abfallwirtschaft die Weichen für eine geordnete und vor allem nachhaltig sichere Entsorgung gestellt hat. Zentraler Teil des Lösungsansatzes ist das Vorantreiben der thermischen Abfallverwertung bei gleichzeitiger Nutzung der Verbrennungsenergie.

Für Gottfried Rosenauer, Leiter der Business Unit Energie in der Lenzing AG, liegt der Vorteil der Anlage klar auf der Hand: "Die aus der Verbrennung der energiereichen Reststoffe gewonnene Energie können wir im Betrieb ganzjährig Tag und Nacht nutzen. Die Anlage trägt damit insgesamt ein Viertel zur Energieversorgung der Lenzing AG bei und ersetzt eine beträchtliche Menge an fossilen Brennstoffen."

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Anlage wurde kürzlich den langjährigen Partnern und Lieferanten für ihre Treue gedankt. Geehrt wurden die Firmen Altstoff Recycling Austria AG ARA, Thöni Holding GmbH, die R&K GmbH, die Umweltdienst Burgenland GmbH, die Salzburger Abfallbeseitigung GmbH sowie die ZEMKA Gesellschaft m.b.H.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema