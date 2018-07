Rechtzeitig vor dem Heim-Grand-Prix: Kofler fährt die ersten WM-Punkte ein

ATTNANG-PUCHHEIM. Attnang-Puchheimer fährt in der Moto3-Junioren-WM in Spanien auf Platz 15

Erste WM-Punkte für Maximilian Kofler Bild: OÖN/Agusti Nyubiola

Beim fünften Stopp der spanischen FIM-Serie holte Maximilian Kofler im Lauf der Moto3-Juniorenweltmeisterschaft seine ersten Punkte in dieser Saison. Vom Startplatz 21 aus kämpfte sich der Attnang-Puchheimer Schüler immer weiter nach vorne. Schließlich überfuhr der KTM-Pilot als 15. die Ziellinie. In zwei Wochen hat Kofler seinen nächsten großen Auftritt: Beim Österreich-Grand-Prix darf er dank einer Wildcard an den Start gehen.

"War das ein hartes Rennen. Ich hätte zwar noch schneller fahren können, aber ich wollte meine ersten Punkte nicht mit einem riskanten Manöver herschenken", erklärte der 17-Jährige nach dem Rennen. Der junge Österreicher hielt sich aber zurück, er wollte seine ersten Punkte nicht gefährden. "Ich habe geschaut, dass ich das Ergebnis ins Ziel bringe. Vor allem jetzt im Hinblick auf Spielberg sind die Punkte megacool", erzählte der KTM-Pilot. Denn dort wird er in zwei Wochen beim Grand Prix von Österreich in der Klasse Moto3 als Wildcard-Fahrer an den Start gehen, in sein zweites GP-Rennen. "Ich hatte eine wirklich gute Pace heute und denke sogar, dass ich der schnellste Fahrer meiner Gruppe gewesen bin. Aber im Hinblick auf das Highlight in zwei Wochen wollte ich keinen Sturz oder eine Verletzung riskieren. Der Heim-Grand-Prix ist schon eine richtig große Sache für mich", fügte Maximilian Kofler an.

Sein jüngerer Bruder Andreas, der die Rennen des European Talent Cup innerhalb der FIM CEV Repsol bestreitet, einer Serie mit Honda-Einheitsmotorrädern der Kategorie Moto3, hatte mit den heißen Temperaturen und seinem Bike in der Qualifikation zu kämpfen. Der 13-Jährige nahm seine Rennen von Platz 44 in Angriff, verbesserte sich im ersten Lauf auf 35 und im zweiten sogar noch auf 31.

