Protest der Grünen in Seewalchen, weil eine Wiese Autos geopfert werden soll

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Areal wird aber auch für das Bezirksmusikfest 2020 und die Landesausstellung gebraucht.

Vor rund 20 Jahren entstand in Seewalchen die Idee, auf einer Wiese neben dem Friedhof ("Pfarrerbroatn") einen Parkplatz zu errichten. Wegen des zunehmenden Verkehrs braucht der Ort die zusätzlichen Stellflächen. Dazu kommt jetzt ein weiterer Bedarf: Im Sommer 2020 findet in der Atterseegemeinde das Bezirksmusikfest statt. Die Gemeinde bräuchte die Fläche auch für das Festzelt, in dem 2000 Besucher Platz haben sollten – inklusive Wasser-, Kanal- und Stromanschluss.

Besitzer der Wiese ist die Diözese Linz. Von dieser möchte die Marktgemeinde das 4600 Quadratmeter große Areal gerne langfristig pachten. Erste Gespräche verliefen positiv, zur Vertragsunterzeichnung kam es jedoch noch nicht. Dennoch leitete der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung die Umwidmung des Areals von "Friedhof" auf "Parkplatz" ein. "Die Zeit drängt", sagt VP-Bürgermeister Johann Reiter. "Wir müssen im kommenden Herbst mit den Bauarbeiten beginnen."

Die Fraktion der Grünen stimmte im Gemeinderat gegen die Umwidmung. Fraktionsobfrau Claudia Hauschildt-Buschberger regt an, die Wiese nur während des Blasmusikfestes zu nutzen und danach wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Grünen möchten aber nicht, dass die Wiese für einen dauerhaften Parkplatz geopfert wird. "Wir wissen alle, dass es notwendig ist, den motorisierten Individualverkehr zugunsten des öffentlichen und sanften Verkehrs zurückzudrängen", sagt der grüne Gemeinderat Siegfried Gierlinger. "Mit diesem Projekt machen wir diesbezüglich einen Schritt rückwärts."

Die Forderung der Grünen, die Bevölkerung über die Sache abstimmen zu lassen, wurde im Gemeinderat von allen anderen Fraktionen abgelehnt.

VP-Bürgermeister Reiter kann sich zwar vorstellen, die Wiese nur für die Zeit des Bezirksmusikfests zu pachten, "allerdings ist das nur der Plan B", sagt er. "Wenn die Diözese es uns ermöglicht, die Fläche dauerhaft zu nutzen, sollten wir das tun. Wir brauchen die Parkplätze, auch für die Landesausstllung im Jahr 2027."

