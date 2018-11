Polizei warnt: Auf Weihnachtsmärkten tummeln sich oft auch Taschendiebe

VÖCKLABRUCK. Das Vöcklabrucker Bezirkskommando gibt Tipps, wie man sich einfach schützen kann.

Offene Taschen, die nicht eng am Körper getragen werden, machen es Taschendieben einfach. Bild: Colourbox

Am kommenden Wochenende finden in manchen Orten bereits die ersten Weihnachtsmärkte statt. Das Vöcklabrucker Bezirkspolizeikommando warnt deshalb vor Taschen- und Trickdieben. "Die Täter nutzen das Gedränge, um mit ihren Opfern auf Tuchfühlung gehen zu können", sagt Michael Eichinger, der bei der Vöcklabrucker Polizei für Kriminalprävention zuständig ist. "Viele Kriminelle arbeiten arbeitsteilig. Einer der Täter erzeugt einen künstlichen Stau, wodurch es zu Drängeleien kommt. Ein Mittäter nützt diese Ablenkung für den Zugriff und gibt die Beute sofort an einen Kollegen weiter. Oder das Opfer wird mit einem Getränk oder Senf bekleckert, und im Zuge des hilfsbereiten Reinigungsversuches wird zugegriffen."

Keine großen Bargeldmengen

Oft werden die Opfer zuvor beim Geldabheben in Banken oder beim Bankomaten oder beim Bezahlen in Geschäften beobachtet, um Insiderwissen über die zu erwartende Beute und ihren genauen Verwahrungsort zu erlangen.

Michael Eichinger rät Besuchern von Weihnachtsmärkten, nur Dinge mitzunehmen, die sie wirklich brauchen. Man sollte vor allem nie viel Bargeld bei sich tragen und auch nicht zeigen, wie viel man dabei hat. Wertsachen sollten am besten verteilt nah am Körper getragen werden. Schwierig haben es Taschendiebe auch mit verschließbaren Taschen, die eng am Körper getragen werden. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, sollte Handtaschen und Rucksäcke festhalten oder noch besser zwischen die Beine klemmen. Ganz besondere Vorsicht ist laut Eichinger bei Rempeleien geboten sowie beim Abheben von Bargeld.

