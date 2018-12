Pensionist sammelte bei einer Radtour 129 weggeworfene Taschentücher ein

BAD ISCHL. Der Bad Ischler Herbert Müller (73) stellt sich der Ignoranz anderer Menschen entgegen.

In der kalten Jahreszeit dauert es Monate, bis ein Papiertaschentuch verrottet. Bild: ebra

Herbert Müller (73) unternimmt gemeinsam mit seiner Frau gerne Radausflüge. Dabei nehmen die beiden gerne Sackerl mit, um den Müll, den andere in der Natur hinterlassen, einzusammeln und zu entsorgen. Müller ist dabei einiges gewohnt. Doch manchmal ist er selbst erstaunt über die Ignoranz anderer Menschen.

Dieser Tage fuhr das Bad Ischler Ehepaar über das Ostufer des Hallstättersees nach Bad Aussee und über die Blaa-Alm wieder nach Bad Ischl zurück. "Neben Aludosen, Plastikflaschen und Zigarettenschachteln haben wir in Summe 129 weggeworfene Papiertaschentücher eingesammelt", sagt er.

Aludosen überleben 500 Jahre

Es dauert 500 Jahre, bis Aluminiumdosen verrotten. Bei Plastikflaschen dauert es mindestens fünf Jahre. Zellstofftaschentücher lösen sich innerhalb eines Monats auf, wenn es warm und feucht ist. In der kalten Jahreszeit dauert es aber viele Monate.

"Meine Frau und ich sammeln bei Ausflügen seit 20 Jahren Abfall ein", sagt Müller. "Ich glaube nicht, dass die Menschen früher verantwortungsbewusster mit ihrem Müll umgingen. Aber der zunehmende Konsum und moderne Verpackungstechniken führen zu immer mehr Abfall – auch in der Natur." Dass sich die Ozeane inzwischen in "Plastiksuppen" verwandelt hätten, werde in Österreich gerne kritisiert, sagt Müller. "Mit unseren Wäldern gehen wir in Wahrheit aber auch nicht anders um."

Herbert Müller wurde in Wien geboren und lebte berufsbedingt viele Jahrzehnte in den Niederlanden, wo er seine Frau kennenlernte. Jetzt verbringen die beiden ihren Lebensabend im Salzkammergut. "Vielleicht ist das der Grund, warum wir auf den Müll in der Natur sensibler reagieren als Einheimische", sagt er. "Wer hier geboren wurde und aufgewachsen ist, für den ist diese phantastische Landschaft etwas Selbstverständliches. Für uns ist es eine Gnade, in dieser Traumgegend leben zu dürfen. Umso mehr schmerzt es uns, wenn Menschen einfach ihren Müll in der Natur entsorgen."

Am Freitag lief Müller in Bad Ischl fünf Kilometer die Traun entlang. Unter anderem sammelte er dabei 30 Papiertaschentücher ein.

