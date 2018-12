Pause von der Pause auf dem Grünberg

GMUNDEN. Attraktionen auf dem kleinen Gmundner Hausberg am Wochenende geöffnet.

Die "Wipfelweihnacht" wartet mit Ständen und Schmankerln auf. Bild: W. Spitzbart

Grünberg-Seilbahn und Baumwipfelpfad haben Winterpause. Um Adventstimmung auf den Grünberg zu zaubern, haben aber beide Attraktionen von Freitag bis Sonntag zur "Wipfelweihnacht" geöffnet. Neben dem winterlichen Pfad, dem abendlichen Ausblick auf den Traunsee und Ständen mit Schmankerln wartet ein Rahmenprogramm: am Freitag mit den Schörflinger Seeteufeln, am Samstag mit den Perchten der Pecus Pass und einem Glöcklerlauf, am Sonntag mit Turmbläsern und Christkind. Die Seilbahn fährt an den drei Tagen von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr (jede halbe Stunde), der Baumwipfelpfad ist jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

