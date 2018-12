Ortsmusik Obertraun bleibt "treu dem alten Brauch"

OBERTRAUN. Traditionell beschließt die Kapelle das alte Jahr auch heuer mit dem Neujahrsblasen von Haus zu Haus.

"A guats nois Joahr!" Bild: Schöpf

Bereits 1897 führte eine Vorläuferkapelle der Ortsmusik Obertraun unter dem Namen "Alpenlust" den Brauch des Neujahrsblasens ein, damals noch am Silvestertag. Seit einigen Jahrzehnten sind die Musikanten – aufgeteilt in drei Gruppen, bei jeder Witterung, egal ob Schneetreiben, Regen, Wind oder Kälte – bereits am 29. und 30. Dezember ab Einbruch der Dämmerung unterwegs, um Bevölkerung und Gästen des Dachsteinortes "a guats nois Joahr" zu wünschen. So auch heuer.

Mit dem Neujahrsblasen beschließt der Obertrauner Klangkörper ein arbeitsreiches Jahr. Etliche Arbeitseinsätze, mehr als 40 Proben und 30 Ausrückungen der gesamten Kapelle waren 2018 zu bestreiten, sei es zu freudigen oder auch traurigen Anlässen im südlichsten Ort Oberösterreichs.

Neujahrsblasen: 29. Dezember in den Ortsteilen Reith, See und Winkl; 30. Dezember Ortsmitte und Ortsteil Brand; Altjahresständchen am 30. Dezember ab 22.30 Uhr: Schneebar am Gemeindeplatz in Betrieb, um Mitternacht gemeinsames Musizieren der drei Neujahrsbläser-Passen.

